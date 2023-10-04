Как информирует «НБН», об этом в своей публикации в социальной сети «Твиттер» сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

В частности, она написала, что весьма рада объявить об открытии постоянного представительства Международного валютного фонда в Киеве, так как МВФ еще больше углубляет свое взаимодействие с Украинским государством.

Вместе с публикацией Кристалина Георгиева разместила фотографию с представителями Международного валютного фонда, Национального банка Украины, а также Минфина.

Напомним, ранее мы уже писали, на какие цели уйдет очередной транш от МВФ.