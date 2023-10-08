О том, что в ближайшее время, некоторым украинцам, оставшимся без официальных источников доходов, не имеющим страхового стажа или проработавшим на протяжении последнего года менее 7 месяцев, государство станет выплачивать как минимум по 1 500 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на постановление «Фонда общеобязательного государственного соцстрахования Украины на случай безработицы» под номером 60, опубликованное в законодательной базе LIGA360.

Отметим, что несмотря на поднятие базовой суммы пособия, максимальное так и останется на прежнем уровне — в 6 700 гривен, что совпадает с текущим уровнем минимальной зарплаты в Украине.

Кроме того, в соответствии с этим же документом, ВПЛ теперь смогут претендовать на выплаты в 2 500 гривен, если при постановке на учет не было документов, требуемых для предоставления статуса безработного, включая тех граждан, которые находятся на ВОТ или в местах ведения боевых действий, при условии, что информация о них осталась в госреестрах.

Ранее мы писали о том, кто из украинцев на законных основаниях может выйти на заслуженный отдых пораньше.