О том, что в сентябре удешевление продуктов остановилось на отметке в 0,6 процента, тогда как в последний месяц лета составляло 3,9 процента, а в июле — 2,1 процента, если сравнивать с прошлыми идентичными периодами, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение директора ННЦ «Институт аграрной экономики», академика НААН Юрия Лупенко.

Согласно наблюдениям Лупенко, наиболее значительно в сентябре, в сравнении с августом, уменьшились потребительские цены на овощи (минус 9,7 процента) и фрукты (минус 5,1 процента). При этом, в августе их падение составляло лишь 37,6 процента и 4,2 процента соответственно, а в середине лета — 18,2 процента и 1,3 процента соответственно.

Кроме того, снизилась стоимость растительного масла из семян подсолнечника (минус 1,6 процента), хлебобулочных изделий (минус 0,6 процента), рыбы и продуктов из рыбы (минус 0,4 процента), а цены макаронных изделий остались без изменений.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжает меняться стоимость сала и свинины.