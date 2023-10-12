В эфире национального телемарафона глава Минюста рассказал, что сейчас идет работа по нормированию функционирования органов госвласти относительно того, кто и как будет имплементировать закон о возобновлении е-декларирования, информирует «НБН».

По словам Малюськи, также на данный момент формируются перечни должностей, чьи декларации останутся закрытыми для украинского общества. В частности, в этот список войдут военнослужащие, которые защищают страну с оружием в руках.

Министр назвал дедлайн открытия деклараций – 31 января 2024 года. До этого времени все соответствующие документы будут поданы и раскрыты для общественности.

Напомним, в Минюсте подсчитали, какую сумму Украина тратит из госбюджета на содержание одного российского военнопленного в месяц.