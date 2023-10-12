О том, что с сентября прошлого года по аналогичный месяц 2023-го года, стоимость коммунальных услуг изменилась в большую сторону на 13,2 процента, и наиболее подорожали услуги поставки электроэнергии — на 69,7 процента, пишет «НБН», ссылаясь на данные, размещенные на официальной странице Государственной службы статистики Украины.

На втором месте по росту стоимости — уборка бытовых отходов, которая подросла в цене на 9,9 процента, при этом, прочие тарифы скорректировали менее значительно, иногда и в обратную сторону:

за управление многоквартирным домом придется заплатить на 2,7 процента больше;

за ремонт и содержание жилья — на 5,5 процента;

за канализацию — на 0,7 процента;

за водоснабжение/водоотвод — на 0,8 процента;

за «голубое топливо» — без изменений;

за теплоснабжение/горячую воду — на 0,2 процента меньше.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине вскоре существенно повысят практически все тарифы на коммунальные услуги.