О том, что аналитики МВФ сделали прогноз о падении курса национальной валюты к концу 2023-го года с теперешних 36,6 гривны/доллар как минимум на 1 единицу, пишет «НБН», ссылаясь на обновленный World Economic Outlook (на текущий октябрь).

В соответствии с расчетами Международного валютного фонда, среднегодовой курс гривны к доллару будет выглядеть нижеуказанным образом:

в конце 2023-го года — 37,5 гривны/доллар;

в 2024-м году — 41,4 гривны/доллар;

в 2025-м году — 46 гривен/доллар;

в 2026-м году — 48,9 гривны/доллар;

в 2027-м году — 51,3 гривны/доллар;

в 2028-м году — 53,9 гривны/доллар.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, при какой ситуации на внутреннем валютном рынке, курс доллара может достичь 50 грн.