О том, что доллар в Украине может «скакнуть» до 50 гривен лишь при реализации абсолютно неблагоприятных сценариев, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы НБУ Юрия Гелетия, опубликованное в «Минфине».

По словам Гелетия, в проект государственного бюджета на следующий год заложен курс американской валюты в пределах 42 гривны/доллар, что необходимо для учета показателей расходной части казны Украины. Однако следует отметить — указанный «государственный» курс перманентно отличался от фактического значения, и на него в НБУ никогда не ориентировались.

В частности, основная задача Нацбанка — сохранение курсовой устойчивости, что сейчас осуществляется успешно. Кроме того, для значительной курсовой коррекции, например, если доллар станет стоить 50 гривен, на внутреннем валютном рынке должен быть реализован какой-то крайне негативный сценарий, оснований для которого сейчас не фиксируется.

Ранее мы писали о том, какой прогноз сделал экономист о курсе доллара в октябре.