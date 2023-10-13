О том, что в ближайшее время в Украине начнут расти в стоимости не только овощи и фрукты, но и «молочка», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы комитета по вопросам аграрной и земельной политики парламента Александра Гайду, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

По словам Гайду, цены на овощи и фрукты постепенно, но продолжат повышаться, на 5-10 процентов каждый месяц, а стоимость молочной продукции «подскочит» не так интенсивно, но тоже ощутимо — от 3 до 5 процентов/ежемесячно.

Кроме того, традиционно подорожают и куриные яйца, поскольку их поставляют, в основном, небольшие хозяйства, которые не могут обеспечить удовлетворение спроса на внутреннем рынке нашей страны. Глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики подчеркнул:

Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 гривен за десяток.

Ранее мы писали о том, что экономист назвал продукты, ставшие доступнее украинцам в осенние месяцы.