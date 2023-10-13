О том, что при подготовке ко 2-й корректировке программы по расширенному финансированию (EFF) Украины, в МВФ отметили как минимум 3-и главных достижения Киева, касающихся стабилизации экономической сферы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой, опубликованное в «Укринформе».

Первое достижение — возврат к экономическому росту, перешагнувшему диапазон прогноза МВФ: вместо предполагаемого 1 процента, сейчас ожидается не менее 3 процентов.

Второе достижение — темпы инфляции приведены к однозначно низким цифрам, на что не способны экономики прочих стран даже в мирное время, и Украине это удалось благодаря «продуманной политике».

Третье достижение — Украина скопила солидный объем международных резервов, что открыло возможность для НБУ перейти к воплощению «управляемой гибкости обменного курса».

Ранее мы писали о том, что в МВФ спрогнозировали постепенное удешевление гривны с конца 2023-го года.