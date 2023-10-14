О том, что действующая сейчас упрощенная система сбора налогов с физлиц-предпринимателей не будет изменяться, пока идет война, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, опубликованное в издании «Українські Новини».

По мнению Гетманцева, нынешняя система налогообложения ФЛП в Украине не соответствует европейским стандартам, и потому ЕС не готов принять страну в свой состав. Кроме того, народный избранник полагает, что именно сейчас система единого налога прекратила выполнять функцию поддержки малого бизнеса, и лишь способствует уклонению от уплаты налогов для крупного бизнеса.

Таким образом, пока длятся боевые действия, в Украине будут готовить переход на иную систему налогообложения, и сразу после завершения войны, все изменится не только для ФЛП, но и для прочего бизнеса.

Ранее мы писали о том, что в Украине могут ввести так называемый «экологический налог».