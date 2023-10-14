О том, что на эту субботу, 14-е октября, стоимость «черного золота» существенно увеличилась, а также по каким именно причинам все это происходит, пишет «НБН», ссылаясь на материал агентства Bloomberg.

Как стало известно, цены на нефть стремительно выросли вследствие обоснованных опасений — война Израиля и ХАМАСа с участием Ирана окончательно расшатает и так неспокойную ситуацию на Ближнем Востоке, что ограничит объемы мировых предложений энергоресурса.

Следует отметить, что наиболее заметный ценовой всплеск возник в самом начале недели, именно после вторжения террористов ХАМАСа в Израиль, но позднее стоимость нефти снизилась в ожидании, что эскалация конфликта будет сдержана.

Впрочем, после предупреждения главы МИД Ирана, касающегося того, что они поддержат палестинских боевиков в открытии нового фронта в войне Израиля с ХАМАСом, если блокада Сектора Газы не будет прекращена, цены на «черное золото» снова взлетели.

Ранее мы писали о том, что Human Rights Watch обвинила Израиль в нарушении норм международного гуманитарного права из-за действий в Секторе Газы.