О том, что в международной правозащитной организации уверены — армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяла боеприпасы с белым фосфором во время бомбардировки палестинского анклава и Ливана 10-го и 11-го октября, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Human Rights Watch.

В Human Rights Watch утверждают — они имеют фото и видеосвидетельства использования снарядов с белым фосфором в густонаселенных районах Газы, и именно такие боеприпасы нарушают требования международного гуманитарного права, поскольку могут привести не только к травмам, но и гибели мирных жителей (создает высокий риск мучительных ожогов и пожизненных страданий).

В частности, после взрыва снарядов с белым фосфором, это опасное вещество разлетается на площади от 125 до 250 метров в диаметре, в зависимости от высоты взрыва, тем самым подвергая потенциальной опасности больше гражданских лиц и построек, чем локальный наземный подрыв.

Впрочем, власти Израиля не стали давать комментариев, касающихся подтверждения или отрицания использования белого фосфора во время продолжающихся боевых действий.

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