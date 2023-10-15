О том, в какие страны-члены Европейского Союза продолжается перекачка российского «голубого топлива» через трубопроводы, проложенные по территории Украины, а также когда эти противоречивые действия намерены остановить, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева, прозвучавшее в эфире национального телемарафона «Єдині новини» на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, плату за транзит и прокачку российского энергоресурса, Украина продолжает получать от стран, не имеющих иного источника поступления природного газа — Австрии, Словакии Италии и Венгрии. В «Нафтогазе» уверяют, что к 2027-му году в Евросоюзе полностью перейдут на альтернативные энергоносители, и откажутся от потребления данного сырья, добываемого и поставляемого государством-террористом.

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