Глава правления «Нафтогаза» сообщил, что отключения «голубого топлива» в городах и регионах действительно могут начаться из-за авиационных ударов российских войск по нашей стране, информирует «НБН» со ссылкой на LB.ua.

По словам Чернышева, с приближением отопительного сезона возрастает вероятность массированных атак путинских оккупационных сил. Не исключено, что эти обстрелы могут привести к «газовому блэкауту», учитывая подобные инциденты в 2022 году.

Глава правления компании вспомнил, как работники «Нафтогаза» были вынуждены чинить оборудование под обстрелами, чтобы 200 000 абонентов на Донетчине были обеспечены «голубым топливом».

Ранее Чернышев объяснил, почему страны Европейского Союза продолжают получать газ из Российской Федерации через украинскую территорию и когда это прекратится.