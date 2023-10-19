О том, что дело касается накопления определенных сумм задолженностей, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы одного из департаментов ПФУ Елены Охрименко, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Охрименко, в нашей стране продолжаются военные действия, и потому многие украинцы не состоянии своевременно и полноценно оплачивать коммунальные счета. Но стоит учитывать, что при возникновении таких задолженностей, у граждан могут отобрать право на получение субсидии. В частности, речь идет о размере долга, возникшего на протяжении трех месяцев и превышающего 680 гривен.

Именно в подобных ситуациях, ПФУ не назначает субсидии до того момента, пока не будет заключен договор о реструктуризации с компанией-поставщиком, или задолженность не будет погашена целиком.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ назвали дополнительные категории граждан, которые имеют право на субсидии.