О том, что указанный законопроект под номером 10195 разрабатывался при совместном участии Министерства внутренних дел и Национальной полиции, пишет «НБН», ссылаясь на пояснительную записку к документу, опубликованному на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как утверждают инициаторы вышеописанных нововведений, основной целью законопроекта является установление административной ответственности за нарушение украинцами комендантского часа или же несоблюдением каким-либо субъектом хозяйствования установленных на определенной территории спецрежима светомаскировки или графика работы в период действия военного положения.

В частности, если документ вступит в силу, то:

граждан станут штрафовать на суммы от 8 500 до 17 000 гривен;

предпринимателей накажут в пределах от 51 000 до 102 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что нардепы предлагают ввести огромные штрафы за торговлю российским ПО в Украине.