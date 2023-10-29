О том, что на полках различных супермаркетов нашей страны слишком резко подросла стоимость томатов, огурцов и сладкой разновидности перца к концу этого месяца, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга, опубликованные тематическим порталом «Минфин».

Если провести сравнение с сентябрем, то цены на красный сорт помидор изменились в большую сторону довольно существенно — с 42,58 гривны/килограмм до 77,34 гривны/килограмм. Розовая разновидность подорожала с 47,43 гривны/килограмм до 83,6 гривны/килограмм, а сорт «сливка» прибавил в цене с 36,26 гривны/килограмм до 84,32 гривны/килограмм.

Значительно «скакнула» стоимость и огурцов — с 21,49 гривны/килограмм до 69,99 гривны/килограмм. При этом, гладкие стали стоить вместо 35,64 гривны/килограмм уже 78,6 гривны/килограмм, а их тепличный вид вырос в цене с 79,9 гривны/килограмм до 84,9 гривны/килограмм.

Не остался в стороне и болгарский желтый перец — стоимость этого овоща увеличилась с 121,96 гривны/килограмм до 148,1 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Украине, по причине той же сезонности, начал дорожать картофель.