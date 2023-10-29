О том, что граждане Украины, выехавшие в иные государства, судя по всему, освоились на новом месте, и потому стали «экономить» деньги — объемы сокращения их финансовых затрат дошли до сотен миллионов гривен каждый месяц, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное в официальном YouTube-канале Национального банка Украины (НБУ).

По словам замглавы НБУ Сергея Николаевчука, в банке-регуляторе отмечают «проседание» объема расходов украинцев за рубежом, начиная с середины весны текущего года, чему, по мнению чиновника, «поспособствовали» мероприятия, связанные с урезанием спреда (разница между лучшими ценами заявок на продажу/покупку в один и тот же момент времени на какой-либо актив) между наличным и официальным курсом обмена валют, включая ужесточение финмониторинга.

Николаевчук подчеркнул:

Также мы постепенно видим и адаптацию украинских граждан, которые больше трудоустраиваются за границей и все больше ориентируются на получение доходов уже за границей, и меньше опираются на свои гривневые активы в Украине.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объяснили, повлияет ли недавнее понижение учетной ставки на курс валют.