О том, как такие изменения отразятся на экономической ситуации в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Национального банка Украины Андрея Пышного, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Пышного, уже на протяжении нескольких недель, внутренний валютный рынок Украины функционирует в обновленном режиме «гибкого курсообразования», адаптируясь под измененные условия, в которых валютный курс формируется спросом и предложениями, лишь с некоторым участием НБУ. Таким образом, пересмотр учетной ставки никак не отразится как на уровне курса иностранных валют в частности, так и на рынке в целом.

Кроме того, замглавы Нацбанка Юрий Гелетий добавил:

Мы не ожидаем, что решение по установлению учетной ставки негативно повлияет на валютный рынок. Нашим приоритетом будет оставаться сохранение его устойчивости.

Ранее мы писали о том, что в НБУ обновили ценовой прогноз на 2024-й год, основанный на инфляционных ожиданиях бизнеса.