О том, в каких крупных сетевых магазинах Украины можно отыскать наиболее доступные цены на сахар, соль и гречневую крупу, пишет «НБН», ссылаясь на данные портала GoToShop.

В частности, минимальные цены на 1-килограммовую упаковку сахара установлены на уровне 33,4 гривны — у «Ашана» и «Варуса». Чуть выше стоимость этого продукта у прочих: 34,69 гривны/килограмм у «Новуса», и 34,9 гривны/килограмм — у в «ЕКО-Маркета».

Также, по 16,9 гривны/килограмм реализуют соль сети «Варус» и «Таврия В» (при скидке в 19 процентов). При этом, в «Ашане» стоимость в 17,5 гривны/килограмм, а в «Новусе» — 22,49 гривны/килограмм.

Самые «смешные» ценники на гречку у «Ашана» — 30,9 гривны/килограмм за зеленый сорт и 32,9 гривны/килограмм за ядрицу. На кассах «Новуса» за гречку попросят по 33,29 гривны/килограмм, в «МегаМаркете» продадут по 33,6 гривны/килограмм, а в «Таврии В» — по 34,9 гривны/килограмм.

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