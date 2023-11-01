О том, что украинская экономика начала интенсивно восстанавливаться, и в определенных регионах появилось значительное количество новых рабочих мест, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного центра занятости.

В частности, больше всего необходим свежий приток сотрудников работодателям:

Киева — 11 000 вакансий;

Львовской области — 11 000;

Днепропетровской области — 5 000;

Киевской области — 4 000;

Одесской области — 4 000.

При этом, следует учитывать, что рейтинг вакансий распределяется нижеуказанным образом:

в перерабатывающей промышленности — 20 процентов от всех предложений на внутреннем рынке;

в оптовой и розничной торговле — 16 процентов;

в сфере образования — 10 процентов;

в управлении автотранспортом — 10 процентов;

в почтовых и логистических услугах — 10 процентов;

в сфере здравоохранения — 8 процентов.

Ранее мы писали о том, что правительство приняло решение о повышении зарплат трудоустроенных в «Армии восстановления».