О том, что украинская экономика начала интенсивно восстанавливаться, и в определенных регионах появилось значительное количество новых рабочих мест, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного центра занятости.
В частности, больше всего необходим свежий приток сотрудников работодателям:
- Киева — 11 000 вакансий;
- Львовской области — 11 000;
- Днепропетровской области — 5 000;
- Киевской области — 4 000;
- Одесской области — 4 000.
При этом, следует учитывать, что рейтинг вакансий распределяется нижеуказанным образом:
- в перерабатывающей промышленности — 20 процентов от всех предложений на внутреннем рынке;
- в оптовой и розничной торговле — 16 процентов;
- в сфере образования — 10 процентов;
- в управлении автотранспортом — 10 процентов;
- в почтовых и логистических услугах — 10 процентов;
- в сфере здравоохранения — 8 процентов.
Ранее мы писали о том, что правительство приняло решение о повышении зарплат трудоустроенных в «Армии восстановления».