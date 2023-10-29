О том, что в Кабмине решили в 1,5 раза поднять суммы оплаты за исполнение вышеописанных общественно полезных работ, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства экономики Украины.

На данном этапе, зарплата работников «Армии восстановления», при условии выполнения ежедневной нормы, не может быть ниже суммы «минималки», которая в 2023-м году составляет 6 700 гривен. В соответствии с обещанными изменениям, оплату основной и дополнительной зарплаты за выполнение подобных работ повысят в пределах полуторного размера минимальной зарплаты, что означает выплату уже не 6 700 гривен, а 10 050 гривен.

Кроме того, вследствие проведения запланированного повышения «минималки» с 2024-го года, зарплаты в «Армии восстановления» станут расти поэтапно: с января — до 10 650 гривен, а с апреля — до 12 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что стало известно, какую работу достойно оплачивают в ФРГ даже тем, кто не знает немецкого языка.