О том, по каким приблизительным ценам ломбарды и подобные «точки» сбыта будут закупать серебро и золото в текущем месяце, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины.

В частности, закупочная стоимость лома серебра выглядит нижеуказанным образом, и можно получить «на руки» (1 грамм):

за 375-ю пробу — 9,48 гривны;

за 500- пробу — 12,65 гривны;

за 750-ю пробу — 18,97 гривны;

за 800-ю пробу — 20,23 гривны;

за 830-ю пробу — 20,99 гривны;

за 875-ю пробу — 22,13 гривны;

за 900-ю пробу — 22,76 гривны;

за 916-ю пробу — 23,17 гривны;

за 925-ю пробу — 23,39 гривны;

за 960-ю пробу — 24,28 гривны;

за 999-ю пробу — 25,26 гривны;

за 999,9-ю пробу — 25,29 гривны.

Средняя цена на золото (1 грамм):

за 500-ю пробу — 1 141 гривну;

за 750-ю пробу — 1 712 гривны;

за 900-ю пробу — 2 054 гривны;

за 916-ю пробу — 2 091 гривну;

за 958-ю пробу — 2 186 гривен;

за 999 пробу — 2 280 гривен;

за 999,9-ю пробу — 2 282 гривны.

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