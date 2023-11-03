О том, что профильный орган не успел рассмотреть следующую редакцию документа в запланированное время, и потому в парламенте никак не смогли проголосовать за законопроект до начала ноября, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в Telegram-канале народного депутата, первого замглавы комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослава Железняка.

По словам народного депутата, в тексте обновленного документа практически ничего не изменилось, за исключением:

дата начала документальных плановых налоговых проверок бизнеса перенесена с 1-го ноября на 1-е декабря текущего года;

запрет относительно проверок физлиц-предпринимателей первой и второй группы сохраняется до декабря следующего года.

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