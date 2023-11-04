О том, что реальные доходы украинцев (с учетом индекса инфляции) вернулись к умеренному росту, пишет «НБН», ссылаясь на данные «Инфляционного отчета», обнародованные на официальной странице Национального банка Украины.

В соответствии с оценками банка-регулятора, сделанными на основе косвенной информации, финансовое положение в домохозяйствах Украины постепенно улучшалось в 2023-м году, вопреки тому, что ключевыми источниками средств у населения второй год подряд остается соцпомощь: пенсии, различные пособия и выплаты военным. Впрочем, поскольку на фоне войны наниматели ощущают значительный дефицит квалифицированных работников, то вынуждены понемногу повышать оплату труда.

В частности, согласно прогнозированию НБУ, усредненная номинальная зарплата украинцев в 2023-м году подрастет на 17,7 процента, а реальная (учитывающая темпы инфляции) — на 3,9 процента. Также, со следующего года возможен рост номинальной зарплаты на 15,8 процента, а реальной — на 6,9 процента.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в правительстве приняли решение о повышении зарплат трудоустроенных в «Армии восстановления».