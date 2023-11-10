Как пишет «НБН» со ссылкой на Reuters, в Европейской комиссии настаивают на расширении бюджетной поддержки, которая позволит Киеву выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы.

Кроме того, ожидается, что все 27 стран-членов ЕС должны проголосовать за пакет помощи на саммите 14-15 декабря. Но некоторые политики опасаются вето со стороны Будапешта, так как ранее венгерский премьер Виктор Орбан уже заявлял, что не намерен поддерживать подобную инициативу. Известно, что для согласования выплат из общего бюджета ЕС нужна единодушная поддержка всех стран-членов.

Источники отмечают, что в случае применения вето Будапештом, Евросоюз все равно его обойдет. В том числе, у блока есть возможность попросить каждую отдельную страну разработать свой пакет помощи для Украины, поэтому, в конечном счете, двусторонние договоры обойдутся в одинаковую сумму.

«Венгрия способна переоценить свою удачу. Нам бы хотелось видеть их на борту, но в один момент людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь является утомительным, но в случае необходимости он у нас есть», — рассказал один из чиновников ЕС.

Еще один чиновник заверил, что «вопрос денег для Украины так или иначе решится, Киев получит поддержку ЕС«.