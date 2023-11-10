О том, что в ближайшее время подать заявку на субсидию можно будет оперативнее, воспользовавшись государственным порталом «Дія», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, в его ведомстве планируют запустить в «Дії» улучшенный сервис по оформлению субсидий, пока только в пробном варианте, и заинтересованные граждане смогут присоединиться к бета-тестированию, если:

имеют ИНН в «Дії»;

располагают основаниями для получения соцпомощи;

ранее не получали данного вида финпомощи от государства.

Пройти регистрацию на бета-тест можно по этой гиперссылке.

Федоров добавил:

Сможете втрое быстрее подавать заявление о получении помощи от государства, предназначенной для оплаты «коммуналки».

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение субсидий в 2 раза, но не для всех граждан.