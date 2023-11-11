О том, что в украинском оборонном ведомстве уточнили, какие приблизительно суммы уходят на предоставление питания одному военнослужащему ежесуточно, пишет «НБН», ссылаясь на ответ Минобороны изданию UA.NEWS.

В частности, функционеры, связанные с оборонным ведомством, сообщили лаконично — зависимо от региона, в котором расположена часть или подразделение, цены на питание военнослужащего на один день варьируются в диапазоне от 112 до 147 гривен.

Впрочем, в Минобороны убеждают, что вскоре обеспечат высокое качество всей поставляемой продукции, оптимизируют затраты в рамках исполнения контрактов, таким образом сделав весь процесс ценообразования абсолютно прозрачным.

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