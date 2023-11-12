О том, в каких регионах Украины фиксируется хронический дефицит определенных специалистов, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий материал WORK.UA.
Как стало известно, на лидирующих позициях по запросам работодателей разместились:
- рабочие специальности/производство;
- сфера обслуживания;
- продажи/закупки;
- отельно-ресторанный бизнес/туризм;
- розничная торговля;
- логистика/склад;
- медицина/фармацевтика.
Кроме того, больше всего предложение работы в указанных регионах:
- на Киевщине — 34 863 мест;
- на Львовщине — 9 766 мест;
- на Днепропетровщине — 10 070 мест;
- на Харьковщине — 3 729 мест;
- на Одесчине — 7 054 мест.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в правительстве приняли решение о повышении заработных плат трудоустроенных в «Армии восстановления».