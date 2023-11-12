О том, в каких регионах Украины фиксируется хронический дефицит определенных специалистов, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающий материал WORK.UA.

Как стало известно, на лидирующих позициях по запросам работодателей разместились:

рабочие специальности/производство;

сфера обслуживания;

продажи/закупки;

отельно-ресторанный бизнес/туризм;

розничная торговля;

логистика/склад;

медицина/фармацевтика.

Кроме того, больше всего предложение работы в указанных регионах:

на Киевщине — 34 863 мест;

на Львовщине — 9 766 мест;

на Днепропетровщине — 10 070 мест;

на Харьковщине — 3 729 мест;

на Одесчине — 7 054 мест.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в правительстве приняли решение о повышении заработных плат трудоустроенных в «Армии восстановления».