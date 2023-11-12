О том, сколько на кассах крупных сетевых магазинах Украины необходимо заплатить за набор, состоящий их гречневой крупы, риса и макаронных изделий, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг портала «Минфин».

В частности, усредненная стоимость гречневой крупы, в сравнении с октябрем, снизилась с 35,12 гривны/килограмм до 32,15 гривны/килограмм: ценники на нее варьируются от 27,5 гривны/килограмм в «Ашане» до 39,9 гривны/килограмм в «Варусе».

Цены на рис в супермаркетах скорректировали в зависимости от его разновидности: длинный прибавил в стоимости несколько копеек — до 72,96 гривны/килограмм, пропаренный можно купить за 61,9 гривны/килограмм, но вот круглый «прыгнул» с 75,5 гривны/килограмм до 82,36 гривны/килограмм.

Но есть и позитивные новости: макароны «Перо» подешевели на несколько копеек — до 27,45 гривны/килограмм.

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