О том, что в нашей стране, следом за свининой, увеличилась стоимость некоторых видов курятины и говядины, пишет «НБН», ссылаясь на статистику профильного портала «Минфин».

Цены на курятину, если провести сравнение с октябрем, скорректировали следующим образом:

бедро подешевело с 108,24 гривны/килограмм до 104,45 гривны/килограмм;

голень удорожала с 77,99 гривны/килограмм до 84,45 гривны/килограмм;

тушка — с 79,9 гривны/килограмм до 85,9 гривны/килограмм;

филе — с 149,62 гривны/килограмм до 162,6 гривны/килограмм.

Также, прибавил в стоимости гуляш из говядины — с 246,09 гривны/килограмм до 249,2 гривны/килограмм, а ребра, наоборот, удешевели с 158,47 гривны/килограмм до 155,45 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменились цены на гречневую крупу, рис и макароны.