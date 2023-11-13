О том, как легко оформить получение 900 гривен на «погашение» счетов за коммунальные услуги, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабмина Украины.

В соответствии с правилами госпрограммы «Прихисток», на период отопительного сезона, собственникам или арендаторам жилья в государственной или коммунальной собственности, при размещении у себя ВПЛ, выплачивается по 900 гривен/на человека из средств, выделенных «Обществом Красного Креста Украины».

Отметим, что подать заявку о готовности поселить в своем жилье ВПЛ можно самостоятельно, посредством сайта «Прихисток», внеся соответствующие сведения.

Кроме того, для получения финпомощи за размещение ВПЛ, владельцу стоит обратиться в Управление соцзащиты населения по месту регистрации или в ЦПАУ, предоставив нижеуказанные «бумаги»:

заявление касательно размещения ВПЛ в жилье;

документ, подтверждающий личность собственника жилья (оригинал или копии);

ИНН владельца жилья (оригинал или копии);

документы, удостоверяющие право на владение или пользование жильем/подтверждающие полномочия представителя собственника;

документы, подтверждающие личности потенциально поселенных ВПЛ (оригиналы или копии);

ИНН потенциально заселенных ВПЛ (оригиналы или копии);

справки о получении статуса ВПЛ (оригиналы или копии).

Ранее мы писали о том, что в Минцифры объяснили, как можно оформить субсидии в «Дії».