О том, что с приходом зимы определенные продукты питания, судя по всему, существенно вырастут в стоимости, пишет «НБН», ссылаясь на мнение замглавы «Всеукраинского аграрного совета» Дениса Марчука, опубликованное в Telegram-канале Media Center Ukraine.

Марчук уверен — с середины декабря цены некоторых продуктов начнут интенсивно двигаться «вверх», поскольку у перерабатывающих предприятий истекает срок обязательств по контрактам как на внутреннем, так и на внешнем экспортных рынках, а «сверхприбыль» необходимо успеть получить. То есть лишь по окончанию указанных коммерческих договоренностей вероятно небольшое падение цен.

В частности, высокая стоимость куриных яиц удержится (не менее 70-80 гривен/десяток), ориентировочно, до середины следующей весны, пока не станут появляться новые предложения от частных агрохозяйств. Также, по окончанию периода новогодних празднеств, может вырасти в цене обычный лук, который к весне 2024-го года «достигнет пика»: сейчас овощ стоит от 12 до 14 гривен/килограмм, но с марта — до 40 гривен/килограмм.

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