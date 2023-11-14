Как пишет «НБН«, об этом информирует пресс-служба Минфина.

В том числе, известно, что вчера министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречу с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом.

«Выражаю благодарность правительству Великобритании за финансовую помощь и военную поддержку в решающее для Украины время. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Великобритания предоставила свыше 1,6 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки, которую направили на финансирование основных социальных расходов», — подчеркнул Марченко.

Также министр финансов отметил лидерство Великобритании в поставках Украине современного и крайне необходимого вооружения для эффективной борьбы с агрессором.

Основными темами обсуждения стали нынешняя ситуация в украинской экономике, государственный бюджет на 2024 год, и перспектива дальнейшего сотрудничества с правительством Великобритании для ускорения реконструкции и привлечения инвестиций.

В Минфине озвучили, как вырастут пенсии в Украине в 2024 году.