Как информирует «НБН», в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Японии говорится:

То, что касается агрессии России в отношении Украины, то два лидера смогли договориться о продолжении жестких санкций против страны-оккупанта Российской Федерации. Также была согласована решительная поддержка Украины.

Помимо прочего во время беседы премьер Японии Фумио Кишида сделал заявление о том, что он очень высоко оценивает лидерство Байдена, а также усилия, прилагаемые американской дипломатией для поиска мирных путей решения конфликта в Израиле. Лидеры осудили террористические атаки боевиков ХАМАС, и достигли соглашения продолжать тесное сотрудничество для улучшения гуманитарной ситуации в Газе.