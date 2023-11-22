О том, как в нашей стране подрос показатель среднемесячной зарплаты, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, уровень среднемесячной заработной платы во 2-м квартале 2023-го года поднялся до 17 170 гривен (на 25 процентов, чем в 2022-м году).

В частности, интенсивнее всего выросли доходы у тех, кто работает в сферах:

водного транспорта — на 83,1 процента (до 21 510 гривен);

торговли — на 69,9 процента (до 20 660 гривен);

авиационного транспорта — на 69,1 процента (до 29 660 гривен);

финансовой и страховой деятельности — на 34,7 процента (до 32 800 гривен);

профессиональной, научной и технической деятельности — на 21 процент (до 22 900 гривен);

госуправлении и обороны — на 13 процентов (до 21 900 гривен).

При этом, наиболее высокий показатель средней зарплаты во вышеуказанном квартале — у тех, кто работает области информации и телекоммуникаций: 36 480 гривен.

Ранее мы писали о том, что Кабмин принял решение о повышении зарплат трудоустроенных в «Армии восстановления».