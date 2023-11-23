О том, как на прилавках магазинов нашей страны вскоре существенно вырастут цены на вышеуказанные напитки, пишет «НБН», ссылаясь на проект постановления, размещенный на официальной странице Кабинета министров Украины.

В частности, документом предлагается поднять розничную минимальную стоимость на:

водку (плюс 4,7 процента) — до 93,6 гривны/0,5 литра;

коньяки/бренди с тремя звездочками (плюс 6 процентов) — до 136 гривен/0,5 литра;

коньяки/бренди с четырьмя звездочками (плюс 6,6 процента) — до 148,6 гривны/0,5 литра;

коньяки/бренди с пятью звездочками (плюс 6,4 процента) — до 161,4 гривны/0,5 литра;

виноградные вина из натурального сырья в бутылке (плюс 57 процентов) — до 66 гривен/0,7 литра;

игристые вина в бутылках (плюс 11,9 процента) —до 122 гривен/0,7 литра или 0,75 литра.

Также, подрастет стоимость ликероводочных изделий и прочих крепких алкогольных напитков в диапазоне от 5 процентов до 14 процентов, а розничные цены на продукцию виноделов (за исключением игристого/газированного вина, которые подорожают на 12 процентов) — на 40-85 процентов.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменилась стоимость сахара, кофе и сливок.