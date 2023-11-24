Как информирует «НБН», об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Отмечается, что данная монета вводится в оборот с сегодняшнего дня, двадцать четвертого ноября. Ее номинал – пять гривен. Всего будет выпущено 80 000 таких монет в сувенирной упаковке.

На реверсе в центре изображен стильный символ восточного календаря 2024 года – дракон. С правой стороны на драконе есть шеврон Вооруженных сил Украины.

На аверсе по кругу изображено двенадцать символов восточного календаря, а в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, которая указывает на год дракона.

Как известно, дизайнером монеты является художница Марина Куц. Скульптором – Владимир Демьяненко.

Получить в свое распоряжение памятную монету «Год Дракона» можно уже с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

В общей сложности через эту площадку будет реализовано 40 тысяч таких монет, а первые 15 тысяч из них будут доступны для покупки в день ее введения в оборот.

Кроме того, эту монету постепенно также будут реализовывать и банки-дистрибюторы. А если точнее, то это «ПриватБанк», «УкргазБанк», «Таскомбанк», «Радабанк».

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько средств недополучил государственный бюджет после того, как Национальный банк Украины ввел «гибкий курс валют».