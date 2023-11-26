О том, что цены на 1-комнатную квартиру на «вторичке» Киева варьируются от 1 475 000 гривен до 4 676 830 гривен, при этом, позволить себе купить даже такое жилье смогут далеко не все, а лишь трудоустроенные в сфере IT, пишет «НБН», ссылаясь на подборку, опубликованную в X-аккаунте «ЛУН».

В частности, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вышеописанном рынке Киева выглядит нижеуказанным образом (приблизительно):

в Печерском районе — 4 676 830 гривен;

в Шевченковском районе — 2 878 049 гривен;

в Голосеевском районе — 2 428 354 гривны;

в Дарницком районе — 2 230 488 гривен;

в Днепровском районе — 2 212 500 гривен;

в Подольском районе — 2 122 561 гривну;

в Оболонском районе — 1 953 476 гривен;

в Соломенском районе — 1 924 695 гривен;

в Святошинском районе — 1 618 902 гривны;

в Деснянском районе — 1 496 585 гривен.

Эксперты добавили, что из-за разницы в заработных платах по «гендерному признаку», мужчины, занимающие должности Project/Product/Engineering Manager, Product Owner, Producer, Scrum Master, для приобретения 1-комнатной квартиры в Киеве, могут подождать лишь 1,3 года, тогда как женщины — 2,3 года (до квартиры во Львове копить чуть меньше — 2,2 года).

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