О том, что на протяжении последних 3-х месяцев размер зарплат в нашей стране изменился, но не всегда в большую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный на официальной странице Пенсионного фонда Украины.

Как стало известно, показатели усредненной зарплаты несколько ниже сумм, которые фиксировались в июне 2023-го года. В частности, интересная статистика, затрагивающая средние зарплаты украинцев, выглядит нижеуказанным образом:

сентябрь — 14 518 гривен;

август — 13 778 гривен;

июль — 13 996 гривен;

июнь— 16 012 гривен;

май — 14 109 гривен;

апрель — 13 626 гривен;

март — 13 423 гривны;

февраль — 12 794 гривны;

январь — 12 644 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Государственной службе статистики Украины показали, в каких сферах фиксируется заметный рост заработных плат в последний месяц осени.