О том, что на протяжении последних 3-х месяцев размер зарплат в нашей стране изменился, но не всегда в большую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный на официальной странице Пенсионного фонда Украины.
Как стало известно, показатели усредненной зарплаты несколько ниже сумм, которые фиксировались в июне 2023-го года. В частности, интересная статистика, затрагивающая средние зарплаты украинцев, выглядит нижеуказанным образом:
- сентябрь — 14 518 гривен;
- август — 13 778 гривен;
- июль — 13 996 гривен;
- июнь— 16 012 гривен;
- май — 14 109 гривен;
- апрель — 13 626 гривен;
- март — 13 423 гривны;
- февраль — 12 794 гривны;
- январь — 12 644 гривны.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в Государственной службе статистики Украины показали, в каких сферах фиксируется заметный рост заработных плат в последний месяц осени.