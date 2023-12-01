О том, что для стабильного функционирования компаний-поставщиков воды в Украине, тарифы на централизованное водоснабжение/водоотвод с 2024-го года необходимо увеличить, как минимум, на 50 процентов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрия Новицкого, опубликованное «Укринформом».

По словам Новицкого, помимо всех вышеуказанных факторов, при предыдущем повышении тарифов не приняли во внимание низкий размер зарплаты «коммунальщиков» в этой отрасли (сейчас составляет лишь около 10 000 гривен), и потому «у нас происходит отток кадров, а еще тысячи наших работников сейчас в ВСУ». Таким образом, поднятие тарифов, произошедшее летом этого года (в пределах 30 процентов), не смогло компенсировать затрат водоканалов.

Новицкий акцентировал:

Поскольку тарифы на этот год не были установлены, то на 2024-й год их надо повысить примерно на 50 процентов.

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