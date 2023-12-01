О том, что в соответствии с данными исследования, в Чехии стоимость основных продуктов питания на 20-30 процентов выше, чем в Польше, пишет «НБН», ссылаясь на материал FAKT.

В частности, было проведено сравнение цен в супермаркетах сети Lidl городов Торунь (в Польше) и Находи (в Чехии), и с результатами можно ознакомиться ниже:

за 0,2 килограмма сливочного масла необходимо заплатить — 5,76 злотого (около 52,6 гривны) в Польше или 65,4 гривны в Чехии;

1,5-процентое молоко объемом в 1 литр — 2,59 злотого (23,7 гривны) в Польше, и 34,24 гривны в Чехии;

1 литр рапсового масла — 7,59 злотого (69,3 гривны) в Польше и 81,72 гривны в Чехии;

0,2 килограмма творога — 1,49 злотого (13,6 гривны) в Польше и 32,6 гривны в Чехии;

0,5 килограмма хлеба — 2,37 злотого (21,64 гривны) в Польше и 37,53 гривны в Чехии;

1 килограмм куриного филе — 17,29 злотого (157,83 гривны) в Польше и 376 гривен в Чехии;

1 килограмм свиной вырезки — 13,99 злотого (127,71 гривны) в Польше и 340,59 гривны в Чехии;

десяток куриных яиц — 6,49 злотого (59,25 гривны) в Польше и 78,51 гривны в Чехии;

1 килограмм картофеля — 2,99 злотого (27,29 гривны) в Польше и 48,93 гривны в Чехии;

1 килограмм моркови — 3,99 злотого (36,42 гривны) в Польше и 19,54 гривны в Чехии;

1 килограмм риса — 3,69 злотого (33,68 гривны) в Польше и 49,11 гривны в Чехии;

1 килограмм сахара — 5,79 злотого (52,86 гривны) в Польше и 45,73 гривны в Чехии.

Таким образом, суммарная стоимость набора продуктов, включая фрукты, овощи и напитки, составила 122,97 злотого (1 122,55 гривны) в Польше и 1 894,2 гривны в Чехии.

Ранее мы писали о том, как блокировка польских границ отразилась на стоимости «новогодних» фруктов в Украине.