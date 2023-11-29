О том, что стоимость экзотических фруктов в нашей стране несколько подросла, если провести сравнение с идентичным периодом 2022-го года, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы отдела маркетинга львовского оптового рынка сельскохозпродукции «Шувар» Татьяны Попович, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Попович, «блокада» украинских границ существенно повлияла на цену импортированных экзотических фруктов, поскольку себестоимость привоза увеличилась в 2-2,5 раза. Например, цена одного манго сейчас составляет от 180 до 300 гривен, что выше на 25 процентов, по сравнению с прошлым годом. Впрочем, благодаря тому, что сейчас наступил сезон мандаринов, у этих фруктов нет непредсказуемых ценовых колебаний. Однако обратная тенденция заметна с грейпфрутами и апельсинами — в старанх Африки уже распродали урожай, а Турция и Испания на рынок еще не отправили свои цитрусовые, потому на них немного выросла цена:

грейпфруты стоят от 65-75 гривен/килограмм (подорожание составило 12 процентов);

апельсины — от 58 до 70 гривен/килограмм (удорожали минимум на 10 процентов).

Таким образом, только к концу декабря, когда на внутреннем рынке Украины появятся турецкие и испанские апельсины/грейпфруты, ситуация, судя по всему, станет стабильной, то есть цены снизятся.

Ранее мы писали о том, что в Украине ощутимо выросла стоимость помидоров, огурцов и сладкого перца.