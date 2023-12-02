О том, какие суммы следует отложить заранее, если есть желание снять 1-комнатную квартиру в одном из районов Киева, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала M2bomber.
В частности, со стоимостью аренды 1-комнатных квартир можно ознакомиться чуть ниже:
- Деснянский район — от 11 000 гривен/ежемесячно;
- Оболонский и Дарницкий районы — от 13 500 гривен/ежемесячно;
- Днепровский район — от 13 650 гривен/ежемесячно;
- Святошинский район — 14 500 гривен/ежемесячно;
- Соломенский район — 15 000 гривен/ежемесячно;
- Печерский район — 29 522 гривен/ежемесячно;
- Шевченковский район — 29 083 гривен/ежемесячно;
- Подольский район — 18 750 гривен/ежемесячно;
- Голосеевский район — 18 000 гривен/ежемесячно.
Ранее мы писали о том, сколько лет необходимо проработать для приобретения квартиры в Киеве.