О том, какие суммы следует отложить заранее, если есть желание снять 1-комнатную квартиру в одном из районов Киева, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала M2bomber.

В частности, со стоимостью аренды 1-комнатных квартир можно ознакомиться чуть ниже:

Деснянский район — от 11 000 гривен/ежемесячно;

Оболонский и Дарницкий районы — от 13 500 гривен/ежемесячно;

Днепровский район — от 13 650 гривен/ежемесячно;

Святошинский район — 14 500 гривен/ежемесячно;

Соломенский район — 15 000 гривен/ежемесячно;

Печерский район — 29 522 гривен/ежемесячно;

Шевченковский район — 29 083 гривен/ежемесячно;

Подольский район — 18 750 гривен/ежемесячно;

Голосеевский район — 18 000 гривен/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, сколько лет необходимо проработать для приобретения квартиры в Киеве.