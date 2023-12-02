Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Министерства реинтеграции в социальной сети Facebook, такие правила будут относиться только к тем ВПЛ, которые обратились впервые за выплатами после первого августа текущего года.

Из этого следует, что выплаты определенным категориям ВПЛ будут продолжены автоматически еще на полгода, начиная первого февраля 2024 года, так как первый шестимесячный период завершится для них 31 января 2024-го.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате глобальной проверки Министерство социальной политики прекратило выплаты 140 тысячам переселенцев.