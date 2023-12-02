О том, что если пенсионная карта указанного госбанка была закрыта финучреждением до апреля прошлого года, то вопреки невозможности снятия средств с такой карты, на «привязанный» к ней счет все равно начисляется пенсия, то есть деньги все же можно получить, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы филиала Донецкого областного управления «Ощадбанка» Анны Прасол, опубликованное «Укринформом».

По словам Прасол, карточки, действие которых закончилось до апреля 2022-го года, сейчас, к сожалению, получили статус приостановленных. Таким образом, владельцы такого «пластика» должны самостоятельно обратиться в данный госбанк для получения новой карты, поскольку на «приостановленные» счета не прекращалось зачисление пенсионных пособий со стороны ПФУ.

Вышеописанное затрагивает интересы всех пенсионеров, являющихся клиентами «Ощадбанка», и, в первую очередь, тех кто остался на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напомнили, как выяснить, достаточно ли стажа для выхода на пенсию.