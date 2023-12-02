О том, что данные средства Украина обязана направить на оказание поддержки социально незащищенных и малообеспеченных категорий населения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Всемирного банка.

Как стало известно, такое финансирование даст возможность сохранить потенциал правительства, позволив своевременно расширить объемы соцпомощи уязвимым украинцам, как в период текущей войны, так и после ее завершения. В частности, государство должно создать основы для устойчивого восстановления, улучшив доступ и качество соцпомощи, включая обеспечение занятости для бедных слоев населения и переселенцев.

Кроме того, некоторая часть средств Всемирного банка предназначается для поддержки сирот/детей, находящихся на попечении/социально незащищенных студентов/пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС — суммарно, INSPIRE будет охвачено не менее 10 млн граждан Украины.

Ранее мы писали о том, что правительство анонсировало упрощение процесса назначения соцстипендий и соцпомощи с 2024-го года.