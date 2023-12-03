О том, что суммы пенсий и подобных соцвыплат, могут быть увеличены на 20 процентов, если особа проживает на территории села/города, которым предоставлен статус горного, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «На пенсии».

Как стало известно, на территории Закарпатской области есть не менее 190 населенных пунктов со статусом «горные», и надбавки к пенсии полагаются более, чем 50 000 пожилых граждан. Впрочем, для получения таких средств, следует оформить надлежащий документ, который выдается на протяжении 30 дней (нужно лично обратиться в ПФУ/ЦПАУ/местную общину с соответствующей заявкой).

Таким образом, чтобы пенсионеры-переселенцы смогли претендовать на дополнительные 20 процентов к своему пособию, им необходимо подтвердить статус жителя «горного» населенного пункта, получив специальное удостоверение.

Ранее мы писали о том, что в «Ощадбанке» рассказали, как пенсионерам с просроченными картами получить свои выплаты.