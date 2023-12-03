О том, что массовые «блэкауты» вероятны только вследствие массированных ракетных ударов со стороны государства-террориста, но на данный момент электричество потребителям все же отключают из-за неблагоприятных метеоусловий, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Галущенко, сейчас в Украине не только существенно похолодало, но и стихия пронеслась в Киевской, Николаевской, Одесской областях, переместившись в западные регионы: энергетики ограничивают поставку электричества из-за разрывов линий передач, стараясь, по мере возможности, проводить надлежащие ремонтные работы.

Галущенко акцентировал:

Мы готовы к прохождению этой зимы, и если не будет массированных ударов, которые станут иметь драматическое влияние на энергосистему, или стихийных бедствий, то отключений не ожидается.

Ранее мы писали о том, что в Федерации работодателей Украины рассказали, в чем опасность поднятия тарифов на электричество.