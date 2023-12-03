О том, что на прилавках крупных сетевых магазинов нашей страны скорректировали ценники на яблоки и виноград с приходом первого зимнего месяца, пишет «НБН», ссылаясь на данные тематического портала «Минфин».

В частности, в украинских супермаркетах начала расти стоимость яблок — ценник на отечественную агропродукцию, по состоянию на 3-е декабря, в сравнении с ноябрем, изменился в большую сторону: с 14,2 гривны/килограмм до 16,46 гривны/килограмм. Яблоки сорта «Айдаред» также стали стоить дороже — вместо 18,12 гривны/килограмм за них придется выложить уже 19,2 гривны/килограмм.

Кроме того, виноград предсказуемо прибавил в цене, но всего лишь несколько копеек — до 132,73 гривны/килограмм: например, в «Новусе» эта ягода обойдется в 101,99 гривны/килограмм, а на кассе «Метро» за нее будет необходимо отдать 166,3 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько заплатят украинские беженцы за скромную продуктовую «корзину» в Польше и Чехии.